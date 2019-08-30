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  3. Bugün 30 Ağustos... Şanlı zafer 97 yaşında...

Bugün 30 Ağustos... Şanlı zafer 97 yaşında...

Bugün 30 Ağustos... Şanlı zafer 97 yaşında...

26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Dumlupınar’daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik’in, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı.

Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının ardından Atatürk,  birliklere “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” Emrini verdi. İşte bu zaferin bugün 97. yılı…

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