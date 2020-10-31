31 Ekim 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
AA
BUDO'nun bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.