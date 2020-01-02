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BUDO seferlerinden bazıları iptal oldu

BUDO seferlerinden bazıları iptal oldu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin programdan kaldırıldığı daha önce duyurulmuştu.

(AA)


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