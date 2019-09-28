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Bu uyarılara dikkat

Bu uyarılara dikkat

Evinizi böyle kontrol edin.

• Bina 1999’dan önce yapıldıysa, 

• Bina projesiz ve ruhsatsız ise,

• Hazır beton kullanılmadıysa,

• Beton sınıfı C10’dan düşükse, 

• Betonda deniz kabukları varsa, 

• Kolon ve kirişlerde çatlak varsa. 

TOPLANMA ALANINI e-DEVLET’TEN BULUN 

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD‘ın verdiği hizmetler içerisinde acil toplanma alanını öğrenmek istediğiniz adresin il, ilçe, mahalle ve cadde / sokak bilgilerini sisteme girip, toplanma alanınızı sorgulayabilirsiniz. 

TELEFONLAR NEDEN KİLİTLENDİ? 

Cep telefonunda sesli görüşmeler 3G’den yapılıyor; 4,5 ve 5G teknolojisi internet için kullanılıyor. Deprem sırasında sesli aramada aşırı yüklenme olunca telefonlar kilitlendi ama internet kesilmedi. İnternetten iletişim sağlayan uygulamalar öne çıktı. Pilli radyo, el feneri ve düdük hala çok önemli. Afet anında GSM hatlarına yüklenmeyi azaltmak için mutlaka mesajlaşmayı deneyin. Konum bilginizi mutlaka yakınlarınızla paylaşın. 

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