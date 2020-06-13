Bu sene Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün?

Kurban Bayramı İslam alemindeki iki dini bayramdan biridir. Müslüman vatandaşlar bu önemli günde kurban kesme ibadetlerini yerine getiriyorlar. Ramazan Bayramı'nın aksine bu bayram toplamda 4 gün sürüyor. Bu sene Kurban Bayramı tarihinin ne zaman olduğu müminler tarafından araştırılıyor, çünkü vatandaşlar ona göre hazırlıklarını tamamlayacaklar. 2020 Kurban Bayramı tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı’nın ilk günü 31 Temmuz günü idrak edilecek. Müslüman vatandaşlar bu günde kurbanlarını kesebilecekler. 4 gün süren Kurban Bayramı’nın günleri şu şekilde listeleniyor;

31 Temmuz 2020 – Kurban Bayramı 1. Günü

1 Ağustos 2020 – Kurban Bayramı’nın 2. Günü

2 Ağustos 2020 – Kurban Bayramı’nın 3. Günü

3 Ağustos 2020 – Kurban Bayramı’nın 4. Günü

30 Ağustos Perşembe günü ise Kurban Bayramı'nın arefe günü olmuş olacak. Bayram tatiline ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

Kurban bize, Hz. İbrahim ve İsmail’in teslimiyetini ve kulluktaki üstün hâllerini hatırlatır. Allah’ın her şeyi insanlara musahhar kıldığını fiilen gösterip bunlardan usûlünce istifâde ve infak etmeyi öğretir. Zira, Allah’ın emrimize verdiği nîmetlerden faydalanmamak doğru olmadığı gibi, onları israf etmek de son derece yanlıştır. Bunun için İslâm kurbanı emretmiş, ancak diğer taraftan da isrâfı ve hayvanlara eziyeti yasaklamış, hatta belli bir yaş sınırı koymuştur.

Kurban Bayramı, zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.