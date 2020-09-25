25 Eylül 2020 Cuma 10:27 | Son Güncelleme:
Bu sabah istanbul: Ne alınan karara ne de mesafe kuralına uyuldu
DHA
İstanbul'da bu sabah işe gitmek için metrobüsü kullananların koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı toplu taşıma kurallarına uymadı.
DHA'da yer alan habere göre, yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınması kararı almıştı.