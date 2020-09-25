Bu sabah istanbul: Ne alınan karara ne de mesafe kuralına uyuldu

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı toplu taşıma kurallarına uymadı.

DHA'da yer alan habere göre, yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınması kararı almıştı.