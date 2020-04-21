Bu Ramazan unutulmaz

Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş, bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı Ramazan’a ilişkin çalışmaları anlattı. “İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız” diyen Erbaş, planlanan din hizmetlerini maddeler halinde sıraladı:

• Diyanet TV’de Kur’an kursu: Ramazan’da Kur’an okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik bir kampanya başlattık. ‘Kur’an Öğreniyorum’ programı her gün iki defa Diyanet TV’den yayınlanacak.

• Günde 3 vakit mukabele: Vatandaşlarımızın camilerde mukabele dinlemekten mahrum kaldığı bu zor günlerde Diyanet TV aracılığıyla 30 farklı hafız tarafından tilavet edilen ‘30 Cüz 30 Hafız’ adlı mukabele programı günün üç farklı vaktinde yayınlanacak.

• 35 ülkeye 84 bin koli: Dünyadaki 35 ülkede Ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız.

• 152 bin aileye yardım: 81 ilimizde 152 bin 500 aileye alışveriş kartı, bayramlık kıyafet, adak kurban eti ulaştırılacak. Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında yurtiçinde ve yurtdışında toplam 12 milyon liraya yakın yardım yapmış olacak.

• SMS’le fitre bağışı: Vatandaşlar faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601’e SMS ile Diyanet Vakfı’na fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL’dir.

İLK TERAVİH 23 NİSAN’DA, KADİR GECESİ 19 MAYIS



Ramazan ayı 23 Nisan akşamı kılınacak teravih namazıyla başlayacak. İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün yapılacak. İlk iftar da aynı akşam yapılacak. ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs’ta idrak edilecek.

TERAVİH NAMAZINI EVİMİZDE KILALIM



Ali Erbaş, teravih namazlarının Ramazan ayı boyunca camilerde kılınmayacağını belirterek, teravih namazının aile içinde ve çocuklarla birlikte kılınması tavsiyesinde bulundu.

KAN BAĞIŞINA DAVET



Kan merkezlerindeki stokların azaldığına dikkat çeken Erbaş, “Ramazan girmeden önce başta milletimizi kan bağışına davet ediyorum” dedi.

OTELLERDE İFTAR SOFRASI YASAK



Toplu iftar sofraları bu yıl olmayacak. Ayrıca otel ve restoranlarda da iftar organizasyonları yapılamayacak.

EN UZUN ORUCU SİNOP TUTACAK



Ramazanın ilk günü Sinop’ta 15 saat 37 dakika ile en uzun, Hatay’da ise 15 saat 7 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

AA-İHA