Bu neyin kafası!

İstanbul’un göbeği Sıraselviler’deki ünlü bir işletmede, artan vaka ve ölümlere rağmen skandal görüntüler kaydedildi. İçişleri Bakanlığı tarafından saat 00.00’dan itibaren müzik yayını yasaklandı ancak ünlü mekanda eğlence tam gaz sürdü. Partiye katılanlar koronaya meydan okurcasına göbek atıp halay çekti. Mekanda ne sosyal mesafe vardı ne de maske. Dansözlü partide eğlenen kişiler kendi sağlıklarını riske attığı gibi çalışanları da bir an olsun umursamadı.

‘KORONA BAK DALGANA’



Partiye katılanlar, o anları “Korona bak dalgana kardeşim” notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin, kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

SELFİE İÇİN YARIŞTILAR



İstanbul’da boğaz ve köprü manzarasını seyretmek için Beşiktaş Ortaköy’e koşan vatandaşlar, koronavirüs kurallarını unuttu. Köprü manzarasında fotoğraf çektirmek için yarışa giren vatandaşların kalabalık içinde maske takmadığı, bazılarının ise maskesini çenesinin altına indirmesi dikkat çekti.

OTOBÜSTE YARIM MASKE KAVGASI



İstanbul’da Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde, yaşlı bir adamın maskesini yarım takması gerginliğe neden oldu. Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat attı. Adam ise kadına tükürünce ortalık karıştı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle gerginlik son buldu.

İSTİKLAL CADDESİ YİNE TIKA BASA



Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk yetkililerin tüm uyarılarına rağmen yine pandemi öncesini aratmadı. Tıka basa dolu caddede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezken, birçok kişinin maskesini çenesinin altına indirerek ya da hiç takmadan dolaştığı görüldü.