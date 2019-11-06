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  3. Bu nasıl vicdansızlık! 15 günlük bebeği cami tuvaletine bırakıp kaçmışlar

Bu nasıl vicdansızlık! 15 günlük bebeği cami tuvaletine bırakıp kaçmışlar

Bu nasıl vicdansızlık! 15 günlük bebeği cami tuvaletine bırakıp kaçmışlar

Kayseri'de, Elmaağaçlı Camii'nin kadınlar tuvaletinde 15 günlük kız bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Elmaağaçlı Camii'nde tuvalete giren kadınlar, kundak içinde terk edilmiş bebeği gördü. Kadınlar, bebeği alarak yakındaki banka şubesine götürdü. Banka çalışanları, mama ile besledikleri bebeğin karnını doyururken, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, 15 günlük olduğu anlaşılan bebeği Şehir Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, bebeğin yakınlarının bulunması için çalışma başlattı.

(DHA)


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