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  • Bu nasıl vicdansızlık! Boş araziye bırakılan bebek hastanede öldü
24 Kasım 2020 Salı 12:13 | Son Güncelleme:

Bu nasıl vicdansızlık! Boş araziye bırakılan bebek hastanede öldü

Bu nasıl vicdansızlık! Boş araziye bırakılan bebek hastanede öldü
AA

Sivas'ta boş araziye bırakılan yeni doğmuş erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin annesi N.G. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Sivas'ta yaşanan kan donduran olayda, boş araziye bırakılan yeni doğmuş bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek gördü.

Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soğuk havadan da etkilendiği öğrenilen erkek bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeği bulan Yetiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde hareketsiz yatan bebek görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.

Bebeğin annesi N.G (35), polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan N.G'nin ilk ifadesinde, bebeğin babasının boşanma aşamasındaki eşi E.G. (56) olduğunu, ailesinin tepkisinden korktuğu için bebeği evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.

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