Bu mesaj cepte kalmasın

Bakanlık tarafından bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda, can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi. İçişleri Bakanlığı mesajında, “Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

AKŞAM dünkü nüshasında şunları yazmıştı: “Meteoroloji ve İçişleri uyarıyor, ama bir sonuç alınamıyor. Bu tür uyarıların, muhtarlar tarafından telefonla veya cami hoparlörlerinden anons edilerek, vatandaşlara yapılması gerekiyor.”

GİRESUN’A MÜCBİR SEBEP DESTEĞİ



Başkan Erdoğan, devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla halkın yanında yer aldığını belirtti: “Giresun’daki vergi mükelleflerimizi, 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020 tarihine kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020’ye, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıyoruz. Her türlü vergi, ceza, geçici veya gecikme faizinin ödemesini de 31 Aralık 2020’ye, her türlü amme alacaklarını da faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz.”

FELAKETİN BOYUTU HER SAAT ARTIYOR



Giresun’daki sel felaketinde 3’ü asker 8 kişi hayatını kaybetti. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ve çevre ilçelerde selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ekipler, 2’si jandarma, kayıp 8 kişiyi arıyor.

Giresun, asrın felaketini yaşadı, 7 ilçe çamura battı. En çok hasar gören ilçelerden Dereli’de park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.

ÇÖKEN MENFEZDE FACİA



Yağışlar sonrası 5’i jandarma ve 1’i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. İçinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın, menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede yapılan arama çalışmalarında 5 jandarma görevlisinden birinin daha cansız bedeni bulundu.

1 AY ÖNCE TAYİNİ ÇIKMIŞ



Bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok’a (28) ait olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Tok’un bir ay önce tayininin çıktığı, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde ise İbrahim Güdük’ün cansız bedenine ulaşıldı. 2’si asker 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalara AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede drone ile tarama yaparak, çalışmalara destek veriyor. JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3’er kilometrelik alanlara bölünerek devam ediyor.

988 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR



AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldı. Diğer yandan esnaf ve halk yaralarını sarmak için ekiplerle birlikte çalışmaya başladı. Esnaf dükkanını, halk ise çamur içinde kalan eşyalarnı temizledi.

ADETA KIYAMETİ YAŞADIK



Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli’de halk, geceyi tedirgin geçirdi. Sel mağduru esnaf Murat Yaman “Eğer sel gündüz olsaydı, hepimiz suların içerisinde boğulup gidecektik” dedi. Gülistan Aslan ise “Adeta kıyameti yaşadık, çok korktuk, hala da çok korkuyoruz” diye konuştu.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ, YARALAR SARILIYOR



Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her afetin kendine göre bir niteliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Vatandaşımızın ve esnafımızın taleplerini alıyoruz. Bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa vatandaşımızı dinliyoruz. Her bölgedeki afet farklı oluyor. İlk kez burada bizim çizmeye ihtiyacımız oldu. Yaraları nasıl saracağımıza yönelik yol haritası da belirliyoruz. Tüm kurumlarla birlikte neler yapacağımızı ortaya koyduk. Herkes bir an önce toparlanması hususunda elinden geleni yapıyor. Hasar tespitleri başladı. Biri binalara yönelik, iki esnafa yönelik zarar ziyan tespiti. Defterdarlık maliye zarar ziyan tespitini yapıyor. Arama çalışmaları da devam ediyor. Tüm ekiplerimiz çalışıyor, ekip sayısını da artırdık” dedi.

350 KONUT İNŞA EDİLECEK



Selde kaybolan Kemal Akar’ı arama çalışmaları sürerken, Akar’ın eşi Zeynep Akar ile görüşen Bakan Kurum, ailenin başka bir eve taşınacağını ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı. Kurum, Dereli’de 2, Doğankent’te ise 1 tane olmak üzere toplamda 3 Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını belirterek şöyle konuştu: “Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane acil yıkılacak yapı tespit ettik. Yıkılmaya başlandı. Doğankent’te 150, Dereli’de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık.”

BABAYA ASKER SELAMIYLA VEDA



Giresun’daki sel felaketinde şehit olan uzman jandarma 7’nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene şehit eşi Hamide, çocukları Alperen, Semra Nur ve Şeyda Ülkü Çıtır, şehit babası Namık Çıtır ve şehit yakınları katıldı. Şehidin oğlu Alperen Çıtır (11), babasının cenazesini asker selamıyla karşıladı. Eşi Hamide Çıtır, “Beni de yanına götür” diyerek gözyaşı döktü. Emekliliğine 18 ay kaldığı öğrenilen şehit Çıtır memleketi Ordu’da toprağa verildi.

ÇANAKKALE ŞEHİDİNİ UĞURLADI



Felakette şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Tekbirlerle karşılanan şehidin cenazesinin başına geçen anne Filiz ve baba Müjdat ile diğer uzman çavuş oğulları Umut Kıran, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Eceabat Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.