  • $7,7426
  • 9,127
  • 473.951
  • 1143.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Ekim 2020 Cuma 00:40 | Son Güncelleme:

Bu mahallede 12 kişi koronavirüsten öldü

Bu mahallede 12 kişi koronavirüsten öldü

Kayseri'de koronayla mücadele kapsamında en riskli bölgelerden olan Sabahiye Mahallesi'de 11 Mart'tan bu yana 560 ev karantinaya alındı, 12 kişi virüse yenildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü kentlerden Kayseri’de, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vakanın en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfusa sahip Sahabiye Mahallesi yer alıyor. Mahallede mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Muhtar Alim Gerçel, “22 vatandaşımız virüsten dolayı yoğun bakım servislerinde yatıyor. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor. Tedbirler faydalı oldu ama mahalledeki bazı vatandaşlar halen kurallara uymamak için direniyor” dedi.

<p>İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde aralarında ticari anlaşmazlık olan iki şirketin sahipleri

Restoranda kavga anları kamerada: İş insanları birbirine girdi, ortalık karıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hurda gemilerin geri dönüşümüyle ekonomiye yarım milyar dolarlık katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.