Bu mahallede 12 kişi koronavirüsten öldü

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü kentlerden Kayseri’de, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vakanın en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfusa sahip Sahabiye Mahallesi yer alıyor. Mahallede mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Muhtar Alim Gerçel, “22 vatandaşımız virüsten dolayı yoğun bakım servislerinde yatıyor. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor. Tedbirler faydalı oldu ama mahalledeki bazı vatandaşlar halen kurallara uymamak için direniyor” dedi.