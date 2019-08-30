Bu köye muhtar dayanmıyor... 5 ayda 5'inci muhtar

Köyde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında 5 ay içinde 5. kez muhtar değişimi yaşanırken, Kasım ayı içerisinde tekrar seçime gidilebileceği öğrenildi. İlk seçimde 2.sıradan aza seçilen Mehmet Ali Almacı, köyde 5 ayda göreve gelen 5.muhtar olurken, göreve vekalet edeceği 2 aylık süreçteki ilk icratının yaşanan su sorunlarını çözmek olduğunu belirtti.

İlk muhtar istifa etti, yenilenen seçimdeki 2 muhtarda pürüz çıktı, 4.muhtar ise öldürüldü

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü’nde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde en yüksek oyu alan Yahya Yürekli muhtar olarak seçildi.

Köyde yaklaşık 2 ay görev yaptıktan sonra Yürekli’nin istifa etmesi üzerine 13 Haziran’da yeni muhtarlık seçimine gidildi.

Yapılan seçimler sonucu bu kez en yüksek oyu alan Mehmet Ali Er, muhtar olarak seçildi. Er’in cezası dolayısıyla görev mazbatası 2.sırada seçilen Selahattin Adıgüzel’e verildi. Selahattin Adıgüzel’in de köyde en az son 6 ay olan zorunlu ikamet süresinin bulunmadığı gerekçesiyle mazbata tekrar el değiştirerek, bu kez 13 Haziran Seçimleri’nde 3.sırada seçilen diğer aday Ayşe Adıgüzel’e tevdi edildi.

ELİM OLAYDAN 5 GÜN SONRA MUHTARLIK VEKALETİ ALAMCI’YA VERİLDİ

Çetince’de yaklaşık 2,5 ay boyunca görev yapan Muhtar Ayşe Adıgüzel ise 15 Ağustos 2019 tarihinde iki tarafın konuşması ve barışmasını sağlamak için gittiği ev önünde, Orhan Aydoğmuş ve Ayşe Aydoğmuş ile birlikte olduğu sırada Ramazan Duyan tarafından öldürüldü.

Talihsiz olayda muhtarın vefat etmesi üzerine, elim olaydan yaklaşık 5 gün sonra 2.Aza olarak görev yapan Mehmet Ali Almacı’ya vekaleten muhtarlık mazbatası verildi.

“BEN, İLK SEÇİLEN MUHTARIN 2.AZASIYDIM”

Yalvaç Kaymakamlığı tarafından 20 Ağustos 2019 tarihinde muhtarlık vekaleti mazbatasını aldığını ifade eden Mehmet Ali Almacı İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne yaptığı açıklamada, “Ben, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde göreve gelen Yahya Yürekli’nin azasıydım. İlk seçimdeki istifanın ardından 13 Haziran’da sadece muhtarlık seçimi yapıldı. Aza listesi olarak, direkt diğer muhtarlara aktarıldık. Kaymakamlık tarafından mazbatamı aldım. Şu anda, yaklaşık 9 günden bu yana vekaleten muhtarlık görevini yürütüyorum” dedi.

Kendisinden önceki muhtar Ayşe Adıgüzel’in yaşadığı elim olayın herkesi üzdüğünü dile getiren Mehmet Ali Almacı, “Biz, bu olayda çok üzüldük” diye konuştu.

“VEKALETEN GÖREV BANA VERİLDİ, ÖLÜM OLDUĞU İÇİN SEÇİME GİDİLEBİLİR DENİLDİ”

“Görevin bana verileceğini öğrenince ilk başta duruma sıcak bakmadığını ancak, Kaymakamlık tarafından görev tevdi edildikten sonra vekaleten olduğu için kabul ettiğini ifade eden Almacı, “İlk başta bu göreve bakmak istedim ama kendi işlerim çok yoğun olduğu için sıcak bakmamıştım. Ancak prosedür gereği vekaleten bakacağım söylenince kabul ettim. Kendim, normalde seracılık ve demir doğramacılık işiyle uğraşıyorum” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Kasım ayı içerisinde yeniden köy muhtarlığı seçimine gidilebileceğini aktaran Muhtar Almacı, “Seçim, muhtemelen Kasım ayında içerisinde yapılacak. Ölüm olduğu için seçime gidilebilir denildi” dedi.

İLK İCRAATLARI İÇME VE SULAMA SUYU ÜZERİNE OLACAK

Göreve gelmesinin ardından yapmak istediği ilk çalışmanın su ve yol sorunları üzerine olacağını aktaran Almacı, bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Muhtar Almacı açıklamasında, “Bizim Çetince’mizin en büyük sorunu içme ve sulama suyu. Ana hatlarımız değişmezse bu sıkıntı hiçbir zaman giderilemeyecek. İçme suyu hatlarında kanserojen madde tehlikesi bulunduğunu ve sağlık açısından risklerinin oluştuğunu biliyoruz. Bu durumu değiştirmek için mücadele edeceğim. Köyümüzde yaklaşık 5 yıldır kullanamadığımız barajımız var, buranın tekrar faaliyete geçirilmesi adına Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere, Kaymakamlık ve ilgili yerlere dilekçe ile gerekli başvuruları yaptık. Yaklaşık 5 yıldır kullanamadığımız barajımızı yeniden açtırmak istiyoruz. İlk işlerimiz bunlar olacak. Şimdi, sondajdan suluyoruz, çok kötü bir durum oluşuyor, mahsullerimiz zayıf oluyor. Su düzelirse mahsulün iki katı verim alacağız. Köyümüzde ayrıca, eğim dolayısıyla dengesiz bir su akışı var, aşağı taraf suyu kullanabilirken, yukarı kısım tam olarak kullanamıyor. Özetle, çalışmalarımızda genel olarak su ile ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.

“KÖYÜMÜZDE ACİLEN YAPILMASI GEREKEN YOLLAR VAR”

“Yol sorunları yüzünden mallarımız yollarda telef oluyor” diyerek açıklamalarını sürdüren Almacı, şöyle devam etti; “Tazecik toplanan mallar tüccarın yanına gelinceye kadar yollarda mahvoluyor ve üreticiler olarak zarar ediyoruz. Köyümüzde acilen yapılması gereken yollar var. Burada, büyük bir kesim seracılıkla uğraştığı için yol çok önemli. Yollarımızın güzel olmasını istiyoruz. Biz, en azından köyümüz yollarının bir kısmının da olsa, ilk etapta asfaltlanmasını istiyoruz”.

Köydeki en acil ihtiyaçlar olan su ve yol sorunlarıyla ilgili gerekli mercilere başvuruda bulunduğunu aktaran Almacı, ilk etapta sulama ve içme suyu ile yol konusunda çalışmalar yapmak, sonrasında ise sıranın diğer ihtiyaçlar olan düğün salonu ve benzeri sıkıntılara geleceğini aktardı.

(İHA)