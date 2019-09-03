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  3. Bu kez Hakkari! PKK'ya darbe üstüne darbe

Bu kez Hakkari! PKK'ya darbe üstüne darbe

Bu kez Hakkari! PKK'ya darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de sürdürülen "Kıran Operasyonu"nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Kazan Vadisi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, Hakkari'de 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı tespit edildi.

Teröristlerin ayrıca, 26 Ağustos'ta Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde etkisiz hale getirilen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları da belirlendi.

(AA)

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