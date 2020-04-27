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  3. Bu kez çekirgeler değil arılar istila etti! Antalya'da tedirgin eden olay

Bu kez çekirgeler değil arılar istila etti! Antalya'da tedirgin eden olay

Bu kez çekirgeler değil arılar istila etti! Antalya'da tedirgin eden olay

Antalya'da evlerin camlarına gelen yüzlerce arı vatandaşları korkuttu. Cep telefonlarıyla o anları kaydeden vatandaşlar, uzun süre pencere ve kapılarını açamadıklarını dile getirdi.

Kentin iki farklı noktasında vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntülerde, sürü halinde gezen arılar bazı evlerin balkon ve camlarına geldi. Kapı ve pencerelerini kapatan vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Bir apartmanın balkon camına konan binlerce arı ise korkuttu.

O anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, uzun süre kapı ve pencerelerini açamadıklarını dile getirdi.

(İHA)


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