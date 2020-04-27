Bu karenin öyküsüne AKŞAM ulaştı! 'Türk bayrağı zirveye 10 günlük çabayla yansıdı'

YAŞAR KIZILBAĞ



Çalışmaya öncülük eden MÜSİAD İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız, AKŞAM’a konuştu. 14 Nisan’da Alman bayrağını zirvede görünce 15 Nisan’da Türk bayrağı için yazılı talepte bulunan Yıldız, şöyle dedi: “17 Nisan’da yine mektup yazdık. Reaksiyon gelmeyince telefonla irtibata geçtik. 23 Nisan’ın Türk toplumunun çocuk bayramı ve 100. yıl olduğunu söyleyip ‘Masrafı da karşılarız’ dedik. Buna rağmen uygulamanın virüs mağduru ülkeler için yapıldığı söylendi. Türkiye’nin her yere yardım eli uzattığını hatırlattık. 23 Nisan’da bekliyorduk ama o gün de hava şartları bahane edildi.”



KARDEŞ ŞEHİR OLACAĞIZ



Matterhorn Dağı’nın bulunduğu Zermatt’ı memleketi Çaykara’ya benzeten Şeref Yıldız, “Kardeş şehir olamaları için çalışacağız” dedi.

PKK VE FETÖ’YE RAĞMEN BAŞARDIK!



Bölgedeki siyasileri devreye sokan Yıldız, “12 derneğin girişimiyle 24 Nisan’da bayrağımız ücretsiz dağa yansıtıldı” dedi. İsviçre’de FETÖ ve PKK lobisinin güçlü olduğunu da belirterek “Çok uğraştık. Bu lobiye rağmen başardık”ifadesini kullandı.