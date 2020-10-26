Bu kafayla mücadele zor

Sabaha kadar eğlence, ne tedbir ne de salgın korkusu dinledi. Esenyurt’ta yabancı uyruklu vatandaşlar bir gece kulübünü kapatarak doğum günü kutlaması yaptı. Tedbirlerin hiç sayıldığı partide yasak olmasına rağmen nargile bile içildi. Duman altı olan partiye baskın yapan Esenyurt polisi, kulübün ruhsatsız olduğunu ve içeride kaçak içkilerin içildiğini tespit etti. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından gece kulübünü mühürleyerek 789 TL para cezası kesti.

2 İLÇEDE DE AYNI MANZARA



Ataşehir’de de onlarca kişinin parti yaptığı gece kulübüne polis baskın düzenledi. Ekipler, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180’er TL para cezası kesti. İş yeri sahibi kendini “30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz” diyerek savundu. Eğlenen gruptan ceza kesilen bir kişi de “Tamirciyim, buraya tamir yapmaya geldim” dedi.

KARAKÖY’DE VİRÜSE DAVET



İstanbul’un göbeği Karaköy’de de eğlence için bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grup o anları sosyal medyadan paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

DÜĞÜN DEĞİL TRAFİK TERÖRÜ!



Çekmeköy’de bir grup, önceki gece düğün eğlencesini adı altında bir araya geldi. Semtteki bir sokakta saatlerce eğlenen grup ardından araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle dakikalarca patinaj çeken magandalar, araçların arasından makas atarak geçti. Sosyal medyada paylaşılan dehşete düşüren görüntülerin ardından polis, trafiği tehlikeye düşüren magandaların peşine düştü.