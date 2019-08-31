Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bu kadarına da pes! Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler

Bu kadarına da pes! Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler

Bu kadarına da pes! Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler

Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma Dönemi'ne ait lahitin içinde tencere ile yemek pişirildi. Durumu görüp fotoğrafını çekenler sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan 2013'te Dünya Miras Merkezi'nce 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı.

3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçede Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce Kum Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait lahitlerde tencere ile yemek pişirildi.

Alevin rüzgarla sönmemesi için lahitin içine konulan tencere ve ocağı görenler, fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. İki hafta önce de aynı yol üzerinde bulunan bir lahit kapağına ve mezarına siyah sprey boya ile 'Gülay' yazılmış, ve bu olay da tepki toplamıştı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
Seren Serengil hastanelik oldu
<p><br /> <strong>HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?</strong></p> <p><br /> Hercai´nin 2. s

Hercai Yeni Sezon Fragmanı İzle... 2. Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursalı usta 6 ayda yaptı! Emekli maaşıyla son model otomobil

Faydaları saymakla bitmeyen meyveler