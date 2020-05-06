Bu inat niye! 272 bin 524 kişi kısıtlama dinlemedi

OSMAN NURİ CERİT

Türkiye var gücüyle salgınla mücadele ediyor, vatandaşların büyük çoğunluğu ise alınan tedbirlere uyuyor. Ancak bir kesim kısıtlama da dinlemedi tedbir de. Kısıtlamanın en fazla ihlal edildiği hafta 23-26 Nisan arasında oldu. Bu dört günlük kısıtlamada 35 bin 422 kişiye adli ve idari yaptırım uygulandı.

5 MİLYONA YAKIN ÇAĞRI



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı. Çataklı, Vefa Sosyal Destek Gruplarına gelen taleplerin de büyük oranda karşılandığını belirtti. Çataklı “22 Mart’tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulmuş, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829’u yerine getirilmiştir” dedi.

FIRSATÇILARA OPERASYON

İzinsiz sağlık malzemesi üretimi konusunda denetimlerin sürdüğünü, bu kapsamda 434 operasyon düzenlendiğini bildiren Çataklı, “Sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara 80 ilde, 434 operasyon yapıldı ve 584 kişiye (285 adli, 175 idari) işlem uygulandı. 7 kişi de tutuklandı” bilgisini verdi.

MASKE VAR, SOSYAL MESAFE YOK

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ



Dünya ülkelerini sarsan pandemi Türkiye’de de hayatı büyük ölçüde etkiledi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği İstanbul’un simgeleşmiş meydanları boş kaldı. Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi’nin virüs salgını öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi havadan görüntülendi. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı da sessizliğe büründü.