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28 Kasım 2020 Cumartesi 22:53 | Son Güncelleme:

"Bu hafta dışarı çıkmayın"

"Bu hafta dışarı çıkmayın"

Türkiye'nin salgında kritik bir durumda olduğunu belirten Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Bu hafta evden çıkmayın” çağrısı yaptı.

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel’den koronavirüs salgınına ilişkin ‘kırmızı alarm’ açıklaması geldi. Prof. Cinel, salgında kritik aşamada olan Türkiye’de gelecek hafta yaşanacakların çok önemli olduğunu söyledi. Koronavirüsü atlatan hastalarda bazı rahatsızlıkların devam ettiğini belirten Cinel, “Eskiden bir saat rahat yürürdüm şimdi 15 dakikada yorulup oturuyorum” diyenler olduğunu söyledi, “Hastalık atlatılsa bile insanlar yarım kalıyor” dedi.

ARTIK LÜTFEN KORKUN!

Yoğun bakımlardaki durumun ‘vahim’ olduğunu anlatan Cinel, “Yüzde 70 doluluk ‘yoğun bakımda yer yok’ demektir. Artık biraz korkutmak ve korkmak gerekiyor. Önümüzdeki hafta lütfen evinizden çıkmayın” diye konuştu. 

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