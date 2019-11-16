Bu güzel aileye nasıl kıydın?

Devrim TOSUNOĞLU

Bakırköy’de dün sabah saatlerinde apartman dairesinin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)’in cansız bedenini gören komşular polisi aradı. Polis, daireden gelen yoğun koku üzerine ‘siyanür’ şüphesiyle AFAD’a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali’nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan incelemede Zübeyde Delen’in siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

MESAJI TASLAKTA KALDI

Bu arada, Bahattin Delen’in bir yakınına göndermek istediği ancak taslaklarında kalan mesajda, önce eşini ve çocuğunu zehirleyeceği, sonra da intihar edeceğini yazdığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinde siyanür alımına bağlı değişimler dışında ölümlerine müessir başkaca patolojik bulgunun saptanmadığı belirtildi. Acı olay Delen Ailesi’nin yakınlarıyla komşularını yasa boğdu. Delen Ailesi’nden geriye ise kısa süre önce küçük Ali’nin doğum gününde çekildikleri fotoğraflar kaldı.

AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle ihbar yapılan evde inceleme yaptı.

AKŞAM DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

İzmir’de yaşanan ilk siyanürle ölüm olayının ardından AKŞAM, “Bir tıkla siyanür kapıda” başlığıyla 17 Mayıs tarihinde manşet yaptığı haberle tehlikeye dikkat çekmişti. Uzmanları çok tehlikeli olarak yorumladığı siyanürün internetten yasadışı satışı hâlâ devam ediyor.

SON 6 AYDA 4 OLAY!

Bakırköy’deki acı olayla birlikte son 6 ayda 4 ayrı siyanür vakası yaşandı.

İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde, 14 Mayıs 2019 tarihinde, Mahmut Can Kalkan (21) adlı kişi, içine siyanür koyduğu şerbetle annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan’ı (46) öldürdü.

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde, 6 Kasım 2019 tarihinde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşler evlerinde siyanür içerek intihar etti.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, 9 Kasım 2019 tarihinde, Selim Şimşek (36) eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar’a (5) siyanür içirdikten sonra kendisi de içerek intihar etti.

KOMİSYON KURULDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz” denildi.

GEREKENLER YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise olayla ilgili, “Arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak” diye konuştu.