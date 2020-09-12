Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Marmara Bölgesi için hava tahmini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.