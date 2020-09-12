12 Eylül 2020 Cumartesi 09:37 | Son Güncelleme:
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
AA
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2-4 derece artacağı bekleniyor.
Meteoroloji Marmara Bölgesi için hava tahmini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde olacağı tahmin edildiği bildirildi.
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.