Bu binanın ayakta kalması mucize!

Avcılar Belediyesi’nin yıkım işlemi geçen ay yapılan açık ihale sonunda 810 bin lira karşılığında bir geri dönüşüm şirketine ihale edildi.

İKİ KERE GÜÇLENDİRİLMİŞ



51 yıl önce yaptırılan, biri Gölcük Depremi ardından olmak üzere iki kez güçlendirme çalışması yapılan Avcılar Belediye Binası’nın dün yıkımına başlandı. Yıkım işini üstlenen firma yöneticilerinden Erkin Şafak Vardal, “Böyle bir binada bugünkü koşullarda 400 ton civarı demir çıkması gerekirdi. Ancak, 200 ton gibi demir çıkacak. Kullanılacak demir hurda olarak çıkan demirden çok daha kalın olması gerekirdi. Ne yazık ki ince demir kullanılmış. Ayakta kalması mucize. Beton kalitesi çok düşük” diye konuştu.