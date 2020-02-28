28 Şubat Star TV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv yayın akışı! Bu akşam Tv'de ne var?
“Bu akşam televizyonda ne var sorusu?” arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Evde dizi izlemek isteyenler Show TV, Kanal D Star TV ve TRT 1 gibi televizyon kanallarında ne olur olduğunu merak ediyor. 28 Şubat Cuma akşamı ekranda hangi diziler yer alacak merak edenler için konuyla ilgili detaylar haberde.
28 Şubat Cuma günü ekrana gelecek olan diziler ve programlar belli oldu. Birbirinden iddialı yapımların bu akşam ekranda izleyicileri ile bir araya gelecek. Payitaht, Babil, Arka Sokaklar ve Hercai gibi diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Bu akşam televizyonda ne var diye merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız haberimize göz atın.
BU AKŞAM TV DE NE VAR?
SHOW TV
20.00 Kod Adı: Ressam 'Yabancı Film' Show TV’ de ekrana gelecek.
TRT 1
TRT ‘nin tarihi dizisi Payitaht "Abdülhamid" 20.00 ekranda sevenleriyle buluşacak.
STAR TV
Ekranların sürükleyici yeni dizisi 20.00 Babil Star’da izleyicilerle buluşacak.
KANAL D
Polisiye dizi Arka Sokaklar saat 20.00 Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.
ATV
Sevilen aşk dizisi Hercai 20.00 ATV’de yeni bölümüyle yer alacak.
FOX TV
Bu akşam eğlence programı olan Yaparsın Aşkım saat 20.00’de ekranda olacak.