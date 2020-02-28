28 Şubat Star TV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv yayın akışı! Bu akşam Tv'de ne var?

28 Şubat Cuma günü ekrana gelecek olan diziler ve programlar belli oldu. Birbirinden iddialı yapımların bu akşam ekranda izleyicileri ile bir araya gelecek. Payitaht, Babil, Arka Sokaklar ve Hercai gibi diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Bu akşam televizyonda ne var diye merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız haberimize göz atın.

BU AKŞAM TV DE NE VAR?

SHOW TV

20.00 Kod Adı: Ressam 'Yabancı Film' Show TV’ de ekrana gelecek.

TRT 1

TRT ‘nin tarihi dizisi Payitaht "Abdülhamid" 20.00 ekranda sevenleriyle buluşacak.

STAR TV

Ekranların sürükleyici yeni dizisi 20.00 Babil Star’da izleyicilerle buluşacak.

KANAL D

Polisiye dizi Arka Sokaklar saat 20.00 Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

ATV

Sevilen aşk dizisi Hercai 20.00 ATV’de yeni bölümüyle yer alacak.

FOX TV

Bu akşam eğlence programı olan Yaparsın Aşkım saat 20.00’de ekranda olacak.