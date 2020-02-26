Bu akşam televizyonda neler var? 26 Şubat ATV, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan dizilerin ve programların saatleri belli oldu. İşten yorgun gelen evde televizyon keyfi yapmak isteyenler 26 Şubat Çarşamba akşamı televizyonda ne yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam iddialı yapımlardan olan ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekranlara gelecek. . İşte merak edilen kanalların yayın akışları şu şekilde;

SHOW TV

Bu akşam saat 20:00 Zemheri var.

FOX TV

Fox TV'de 20:00 Yaparsın Aşkım yayınlanacak.

STAR TV

20:00 Jet Sosyete Star TV ekranlarında ilk bölümüyle yerini alıyor.

KANAL D

Sevilen program Çok Güzel Hareketler 2 saat 20:00 Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Ardından 23:45 Hekimoğlu yer alıyor.

ATV

Tarihi dizi Kuruluş Osman bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

TRT 1

TRT 1 ekranlarına saat 20:00 Benim Adım Melek oynayacak.

TV8

TV 8'in iddialı yapımlarından Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam saat 20:00 ekranda olacak.