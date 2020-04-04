Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 4 Nisan Cumartesi Kanal D, Show Tv, Star Tv, Atv yayın akışı
Koronavirüs salgını nedeni ile evlerinde vakit geçiren vatandaşlar televizyon yayın akışlarını daha yakından takip etmeye başladı. "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumartesi günleri birbirinden iddialı dizi ve filmler ekrana geliyor. İşte 4 Nisan Cumartesi Kanal D, Show Tv, Star Tv, Atv yayın akışı haberimizde..
4 Nisan Cumartesi Kanal D, Show Tv, Star Tv, Atv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu evde kalıp dışarı çıkmayan vatandaşlar bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceğini, takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
4 NİSAN CUMARTESİ YAYIN AKIŞLARI
KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Yüz Numaralı Adam filmi ekranlara geliyor. Saat 21:45 ise Çarkıfelek'in yeni bölümü yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de bugün saat 20:00'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star'da bu akşama saat 20:00'de Fantastik Canavarlar filmi yayınlanacak. Film bittikten sonra tekrar başlayacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
FOX'ta saat 20:00'de Hababam Sınıfı Askerde ekralara gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü yayınlanacak. Program sonrasında Salyut 7 ekranlara gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de bu akşam Survivor 2020 / Yeni Bölüm ekranlara gelecek.