Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 4 Nisan Cumartesi Kanal D, Show Tv, Star Tv, Atv yayın akışı

4 Nisan Cumartesi Kanal D, Show Tv, Star Tv, Atv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu evde kalıp dışarı çıkmayan vatandaşlar bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceğini, takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

4 NİSAN CUMARTESİ YAYIN AKIŞLARI

KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Yüz Numaralı Adam filmi ekranlara geliyor. Saat 21:45 ise Çarkıfelek'in yeni bölümü yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün saat 20:00'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star'da bu akşama saat 20:00'de Fantastik Canavarlar filmi yayınlanacak. Film bittikten sonra tekrar başlayacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX'ta saat 20:00'de Hababam Sınıfı Askerde ekralara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü yayınlanacak. Program sonrasında Salyut 7 ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bu akşam Survivor 2020 / Yeni Bölüm ekranlara gelecek.