Brigitte Macron'dan Emine Erdoğan'a teşekkür
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı koronavirüs mücadelesinde dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere telefonla aradı.
Macron, Türkiye-Fransa arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, zor günlerin geride kaldığını umduğunu söyledi. Türkiye’nin, erken alınan tedbirler ve sağlıktaki güçlü altyapısı sayesinde proaktif bir mücadele sergilediğini ifade eden Emine Erdoğan’da salgınla mücadelede uluslararası toplumun iş birliği sergilemesinin önemine değindi.