Brigitte Macron'dan Emine Erdoğan'a teşekkür

Macron, Türkiye-Fransa arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, zor günlerin geride kaldığını umduğunu söyledi. Türkiye’nin, erken alınan tedbirler ve sağlıktaki güçlü altyapısı sayesinde proaktif bir mücadele sergilediğini ifade eden Emine Erdoğan’da salgınla mücadelede uluslararası toplumun iş birliği sergilemesinin önemine değindi.