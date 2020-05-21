Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7907
  • 7,4461
  • 379.448
  • 102158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Brezilya'da bilanço artmaya devam ediyor

Brezilya'da bilanço artmaya devam ediyor

Brezilya'da bilanço artmaya devam ediyor

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 859’a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.


'Minnettarız'
Doğu Karadeniz'e 'çay göçü'
DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
Reklam
İçişleri Bakanlığı yayımladı... 65 yaş ve üzeri kişiler için şartlar belli oldu
Başakşehir Şehir Hastanesi'ne çam ve sakura ağaçları dikildi

Başakşehir Şehir Hastanesi'ne çam ve sakura ağaçları dikildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Survivor'a veda eden isim Mert Öcal oldu! İşte ilk sözleri...

Yaprakları ve sapı o hastalığa şifa oluyor!