Brezilya, Meksika ve Hindistan'ın salgınla mücadelede son 24 saatlik bilançosu açıklandı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 70 bini aştı. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1271 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 116 bin 580’e, vaka sayısı da 47 bin 134 artarak 3 milyon 669 bin 995’e yükseldi. Rio de Janeiro sokaklarında vatandaşlar, maskeleriyle görüntülendi.