Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli: Tüm seferler iptal edildi

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli: Tüm seferler iptal edildi

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli: Tüm seferler iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılacak Geyikli-Bozcaada ve Bozcaada-Geyikli feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler de fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Diğer seferlerde aksama yaşanmıyor.


Malatya'da sağlık çalışanları dans ederek moral depoluyor

Malatya'da sağlık çalışanları dans ederek moral depoluyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs sonrası toplumları bekleyen değişimler: İşte ‘Korona Dünya Düzeni'

Tedbirlere uyuldu: İstanbul'da son durum