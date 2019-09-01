Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bozcaada açıklarında panik anları: 'Kurtarma-6' römorkörü devreye girdi

Bozcaada açıklarında panik anları: 'Kurtarma-6' römorkörü devreye girdi

Bozcaada açıklarında panik anları: 'Kurtarma-6' römorkörü devreye girdi

Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı. Geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.

Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki "Kanuni D.S" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.

Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti.

Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Allah'ın selamını bile vermiyorlar'
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 51. T129 Atak helik

Twitter´dan Duyurdu! 51´incisi Teslim Edildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil almanın püf noktaları