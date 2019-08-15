Böyle mola yeri olur mu! Görenler şaşkına döndü
Muğla'yı Marmaris, Fethiye, Datça ve Antalya'ya bağlayan Gökova'daki Sakar Geçidi'ndeki kaçış rampası, pes dedirten bir görüntüye sahne oldu.
Muğla'yı Marmaris, Fethiye, Datça ve Antalya'ya bağlayan Gökova'daki Sakar Geçidi'ndeki kaçış rampası, pes dedirten bir görüntüye sahne oldu. Freni patlayan araçların kaçması için 3 yıl önce yapılan ve birçok kazanın önüne geçilmesini sağlayan kaçış rampası, bu defa bilinçsizce mola yeri olarak kullanıldı.
Rampa girişine parkeden 2 otomobildekiler, tehlikeye aldırmadan kaçış rampasında mola verdi. Bazı sürücüler tarafından fotoğraflanan rampa molası, "Allah'tan freni patlamış TIR gelmemiş. Gelse hepsini biçip geçer. Her yıl en az 6-7 TIR ve kamyonun freni patlıyor ve buraya giriyorlar. Bilinçsizliğin bu kadarına da pes" şeklinde yorumlandı.
YENİ ASIR