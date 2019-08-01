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  3. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Musluk suyunu bakın ne diye satmış

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Musluk suyunu bakın ne diye satmış

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Musluk suyunu bakın ne diye satmış

Adana'da musluk suyunu 'zemzem suyu' diyerek şişeleyip sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir işyerinde etil alkol bulunduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, üzerinde Arapça ve İngilizce 'Zamzam' yazan pet bidonları incelemeye aldı. Yapılan araştırmada depo sahibi B.Ç.'nin musluk suyunu 'zemzem suyu' diye şişeleyip sattığı ortaya çıktı. 1200 pet şişe imha edildi. B.Ç. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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