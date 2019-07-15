Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7175
  • 6,4421
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Böyle alçaklık görülmedi! FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi

Böyle alçaklık görülmedi! FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi

Böyle alçaklık görülmedi! FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi pilotların attığı bombalarla hasar gören araçlar sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi pilotların attığı bombalarla hasar gören araçlar sergilendi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nden Millet Camisi'ne, hasarlı araçların sıralandığı güzergahtan yürüyerek geçti.

Yürüyüş güzergahında, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü pilotlar tarafından atılan bombalarla parçalanan araçlar sıralandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor
<p>Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yönetimi ele geçirmek üzere geldiği Ö

Kahraman Ömer Halisdemir Tarafından Vurulan Hainin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor