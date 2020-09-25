Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın babası konuştu: Sadece 'anne-baba beni kurtarın' diyordu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül, kızının ölümüyle ilgili konuştu.

DHA'da yer alan habere göre, böyle yerlerin bir an önce kapanmasını isteyen acılı baba, "Bir başkasının daha çocuğunu yanmasın, benim ciğerim dağlandı onların da olmasın" dedi.

"SADECE 'ANNE-BABA BENİ KURTARIN' DİYORDU"

Botoks sonrası fenalaşan Boyraz, güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan baba, kızıne ne olduğu üzerine, güzellik merkezi çalışanı tansiyonunun düştüğü cevabını verdi.

"Kızımı bana verdiklerinde konuşuyordu" diyen Solmazgül, o anları şöyle anlattı:

"Kızımın bana söylediği sadece 'baba- anne beni kurtarın' sözüydü. Çok acı çekiyordu. Benim kızdığım nokta; biz oraya gitmişiz, onlar arıyorlar, Kübra'nın telefonundan annesi de yalvarıyordu, 'çocuğuma ne verdiyseniz söyleyin ki Kübra'yı iyileştirsinler. Telefonu doktora veriyor, doktorda hiçbir şey söylemiyor, 3 kere konuşmuş doktorla. Her şeyin kaydı var. Sonra da kalp krizi raporu veriyor. Bunların hepsi anlaşmış sanki."

"İNSANLARI ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRÜYORLAR"

Bu tarz şeylerin bir daha yaşanmaması için adaletin yerine getirilmesini ve bu işlere devletimizin müsaade etmemesini isteyen acılı baba, "Bunları takip etsinler. Bu insan, başka bir şey değil ki. Bunlar hayat meselesi. Bunlar kaçak tütün satmıyor, bunlar insan sağlığı ile öldürüyor. İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaşan Kübra Boyraz, çağrılan sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak tedaviye alınan Boyraz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı.

Bir çocuk annesi Kübra Boyraz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün memleketi Malatya'da toprağa verildi.