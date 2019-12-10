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  3. Bir Emine Bulut vakası daha! Eşini, çocukları evdeyken bıçakla boğazından yaraladı

Bir Emine Bulut vakası daha! Eşini, çocukları evdeyken bıçakla boğazından yaraladı

Bir Emine Bulut vakası daha! Eşini, çocukları evdeyken bıçakla boğazından yaraladı

Amasya'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla yaraladı.

Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evlerinde, Cemile Karakoç (37) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Muammer Karakoç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer Karakoç bıçakla eşini boğazından ve yüzünden yaraladı.

Cemile Karakoç, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve eşinin işlettiğini simit fırınının camlarına da zarar veren Muammer Karakoç'un yakalanması için polis çalışma başlattı.

Çiftin 2 çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

(AA)


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