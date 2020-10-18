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18 Ekim 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

Boşanan çiftler de terapiye gidecek

Boşanan çiftler de terapiye gidecek
- OSMAN NURİ CERİT

Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla boşanan çiftler, sağlıklı iletişim kurmak ve çocukların problemlerini en aza indirgemek için aile danışmanlarına yönlendirilecek.

Adalet Bakanlığı, boşanma sürecine mercek tuttu, nedenleri ve problemleri tespit etti. Yapılan analiz sonucunda, boşanmadan taraflardan daha çok çocukların etkilendiği, bu sürecin psikoloji ve gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği belirlendi. Aile içi iletişim problemlerinin uzman desteği ile giderilebilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı. Buna göre, dava açıldıktan sonra Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri uzmanları, aile içi sorunlarının yanında çocukların süreçten olumsuz etkilendiğini tespit ederse Aile Mahkemelerine, boşanma danışmanlığını önerecek. Mahkemeler de çiftleri danışmanlara yönlendirecek.

Velayet de düzene girecek

Bu hizmetle hem problemlere çözüm bulunacak hem de velayeti alamayan tarafla çocuk arasındaki ilişkiler düzene girecek.  

Aşılamayan problemler şiddet nedeni

Bakanlıkça tespit edilen problemler şunlar:

- Çocukla ilişkinin sağlıklı şekilde yürütülmesi konusunda ebeveynlerde farkındalık eksikliği bulunuyor.

- Bazı anne babalar, çocuklarını duygusal anlamda diğer ebeveyne karşı yabancılaştırma eğilimi gösterebiliyor.

- Boşanma sürecinde ayrılığı kabul etmeme eğilimi ve yaşanan diğer anlaşmazlıklar, taraflarda zaman zaman şiddet eğilimi doğuruyor.

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