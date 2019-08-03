Borussia Dortmund Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Almaya Süper Kupası heyecanı!
Almanya Süper Kupası final maçında Borussia Dortmund ve Bayern Munih karşı karşıya geliyor. Almanya’nın iki büyük kulübü final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Bu heyecanlı karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler de ‘Borussia Dortmund Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…
Borussia Dortmund Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Almanya Süper Kupası finali futbolseverleri heyecanlandırıyor. 3 Ağustos Cumartesi oynanacak Almanya Süper Kupası final maçında Borussia Dortmun ile Bayern Munih kozlarını paylaşacak. Finalde karşılaşacak iki takımdan Bayern Münih bu kupayı daha önce 7 kez müzesine götürürken Borussia Dortmund ise Almanya Süper Kupa finalinden 5 kez mutlu ayrıldı.
BORUSSİA DORTMUND BAYERN MUNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Borussia Dortmun Bayern Munih maçı Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak. Maçı Kanal D canlı olarak verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Hitz- Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcácer
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski
Bayern Münih son 8 senedir Almanya Süper Kupa finali kaçırmadı ve bu sürede Borussia Dortmund ile de 6. kez karşılaşacak. Finalde karşılaşacak iki takımdan Bayern Münih bu kupayı daha önce 7 kez müzesine götürürken Borussia Dortmund ise Almanya Süper Kupa finalinden 5 kez mutlu ayrıldı.