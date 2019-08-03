Borussia Dortmund Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Almaya Süper Kupası heyecanı!

Borussia Dortmund Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Almanya Süper Kupası finali futbolseverleri heyecanlandırıyor. 3 Ağustos Cumartesi oynanacak Almanya Süper Kupası final maçında Borussia Dortmun ile Bayern Munih kozlarını paylaşacak. Finalde karşılaşacak iki takımdan Bayern Münih bu kupayı daha önce 7 kez müzesine götürürken Borussia Dortmund ise Almanya Süper Kupa finalinden 5 kez mutlu ayrıldı.

BORUSSİA DORTMUND BAYERN MUNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmun Bayern Munih maçı Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak. Maçı Kanal D canlı olarak verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Hitz- Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcácer

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski

Bayern Münih son 8 senedir Almanya Süper Kupa finali kaçırmadı ve bu sürede Borussia Dortmund ile de 6. kez karşılaşacak. Finalde karşılaşacak iki takımdan Bayern Münih bu kupayı daha önce 7 kez müzesine götürürken Borussia Dortmund ise Almanya Süper Kupa finalinden 5 kez mutlu ayrıldı.