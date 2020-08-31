31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:25 | Son Güncelleme:
Bornova'da çöp isyanı
İzmir Bornova'da bir sanayi sitesindeki çöp kutusu, çok sayıda iş yerinin kullanımında olduğu için her gün dolup taşıyor.
Mahalle esnafı, çöp kokusundan şikayet ederek, Bornova Belediyesi’nin çöpü, daha sık toplamasını istedi. Çöpün yakınında bulunan bir büfenin sahibi Süleyman Tekin, şöyle konuştu: “Haftada 3-5 kere buranın pisliklerinin yayıldığını hissediyoruz. Yetkililerin burayı bir an önce temizlemesini rica ediyorum. Pislik sorunu çözülmüyor. Buraya fazladan çöp bırakanlara yaptırım uygulanmalı.”