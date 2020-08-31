Bornova'da çöp isyanı

Mahalle esnafı, çöp kokusundan şikayet ederek, Bornova Belediyesi’nin çöpü, daha sık toplamasını istedi. Çöpün yakınında bulunan bir büfenin sahibi Süleyman Tekin, şöyle konuştu: “Haftada 3-5 kere buranın pisliklerinin yayıldığını hissediyoruz. Yetkililerin burayı bir an önce temizlemesini rica ediyorum. Pislik sorunu çözülmüyor. Buraya fazladan çöp bırakanlara yaptırım uygulanmalı.”