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  3. Borçlu olduğu kişiyi öldürüp dere yatağına attığını itiraf etti

Borçlu olduğu kişiyi öldürüp dere yatağına attığını itiraf etti

Borçlu olduğu kişiyi öldürüp dere yatağına attığını itiraf etti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 9 gün önce kayıp ihbarı verilen kişinin telefonla son görüştüğü zanlı, jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 9 gündür aranan Mehmet Çakıray'ın alacaklı olduğu kişi tarafından Denizli'nin Sarayköy ilçesinde öldürülerek dere yatağına atıldığı ortaya çıktı. Buharkent ilçesinde 9 Mayıs'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mehmet Çakıray'ın (34) bulunması için çalışma başlatan polis, cep telefonuyla son görüşmeyi yaptığı Osman Erçin'in (27) ifadesine başvurdu. Çakıray ile ilgili bilgi alınamaması nedeniyle serbest bırakılan Erçin'in önceki haftalarda ilçede silah aradığını öğrenen Sarayköy İlçe Jandarma ekipleri, kendisini yeniden gözaltına aldı.

Zanlının, Mehmet Çakıray'ı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde öldürerek cesedini dere yatağına attığını itiraf etmesi üzerine Gerali Mahallesi'nde yapılan araştırmada cesede ulaşıldı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Erçin'in, 15 bin lira borçlu olduğu Çakıray'ı define arama bahanesiyle olay yerine götürerek, av tüfeğiyle öldürdüğünü ve cesedi dere yatağına bırakıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

(AA)

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