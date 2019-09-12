Bombacı fare ve narkotik arı timi

Yelda GÖKDAĞ / ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı, arılar ve farelerin biyolojik dedektör olarak kullanımına yönelik bilimsel araştırmalar üzerine harekete geçti. Komutanlık, önümüzdeki dönemlerde arılar ve farelerin bomba tuzaklamalarında nasıl kullanılabileceğine yönelik AR-GE çalışması için planlama yapıyor.

ARILAR EĞİTİLİYOR

Konu, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, 3 aylık dergisinde yayınlandı. Makalede şu ifadelere yer verildi: “Arıların ABD Savunmaya Yönelik Araştırma Geliştirme Projeleri Ajansı’nın desteklediği bir araştırma ile canlılar üzerinde bulunmayan sentetik kokuları bile algılayabildiğini gösterdi. Ülkemizde Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında arılar için uygulama alanı olarak ön planda tutulan kullanım yerleri; EYP ile yapılan mağara tuzaklamaları, meskûn mahal tuzaklaması kanaat edilirken, fareler aracılığıyla tespiti istenilen bölgeler ise yine meskûn mahal fosseptik çukurları ya da meskûn mahal kapı-kolon tuzaklamaları olabilir.”

