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  3. Bolu'da tır hurdaya döndü: Feci kazadan burnu kanamadan çıktı
13 Haziran 2020 Cumartesi 16:18 | Son Güncelleme:

Bolu'da tır hurdaya döndü: Feci kazadan burnu kanamadan çıktı

Bolu'da tır hurdaya döndü: Feci kazadan burnu kanamadan çıktı

Bolu'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip şarampole devrildi. Ters dönen TIR'dan sürücü yara almadan çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nun Yumrukaya köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Albulkadir Kayaş idaresindeki 41 U 6711 plakalı taş yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Ardından da şarampole devrildi. TIR, ters dönerken sürücü Kayaş, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Kayaş'ın yara almadığı belirlendi. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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