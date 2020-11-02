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  • Bolu'da pes dedirten olay: Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandılar
02 Kasım 2020 Pazartesi 15:09 | Son Güncelleme:

Bolu'da pes dedirten olay: Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandılar

Bolu'da pes dedirten olay: Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandılar
DHA

Bolu'da yeni tip koronavirüs vakası ile temaslı oldukları için karantinada olması gereken 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalandı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan otobüste, 2 kişinin koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında Ankara'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Sorgulamada, otobüsteki yolcular K.G. ve F.Ö.'nün koronavirüs vakasıyla temaslı oldukları için karantina altında olması gerektiği ortaya çıktı. 2 yolcu, 112 Acil ekipleri tarafından, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları Seyyide Nefise Avşar Kız Yurdu'na götürüldü.

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