Bolu'da okullar tatil mi? Bolu'da okullar tatil oldu mu? Bolu hava durumu

Bolu'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu hava durumunu ve okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor.

5 ARALIK BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okulların tatil edilmesi hakkında açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

BOLU'DA KAR YAĞACAK MI?

4 Aralık'ı 5 Aralık'a bağlayan bu gecede Bolu'da kar yağışı görülüyor. Ancak Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Bolu'da 5 Aralık Perşembe günü kar yağışı görülmüyor. Yarın öğle saatlerinde parçalı bulutlu 4 derecenin yaşanacağı Bolu'da akşam saatlerinde sıcaklık -3'lere düşecek.