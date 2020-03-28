Bolu'da karantina yurdunda canlı yayın açıp devlete hakaret eden 3 kişi hakkında savcılık işlem başlattı

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçtiğimiz günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Bu sırada okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı.

CANLI YAYINDA DEVLETE HAKARET VE KÜFÜR



Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun, kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.

YURDUN ÖNÜNE GELİP PROTESTO ETTİLER



Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı. Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi. Grup, burada Türk bayrağı açıp videodaki kişilere karşı söylemlerde bulundu. Yurtta kalan başka kişiler de protesto edenlere destek verdi.



Sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna’dan ülkemize Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşımız, alınan idari karar gereği Bolu ilinde bir öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştır. Karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir. Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M.K.K. ve M.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK.’nın 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan derhal soruşturma başlatılarak, karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca titizlikle takip edilmektedir."

DHA