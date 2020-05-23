Bolu'da 144 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çekici yarı römorku içerisinde taşınan 3 otomobilde yapılan aramada, akaryakıt deposuna saklanmış 144 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Dedektör köpeklerin yardımıyla ele geçirilen uyuşturucunun değeri 13 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.

Jandarma, 144 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirdi

Uyuşturucu maddeyi taşıyan tırın sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen sıvılaştırılmış metamfetamin, Jandarma tarafından bugüne kadar yakalanmış Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.