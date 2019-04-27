31 Mart Bolu yerel seçim sonuçları aksam.com.tr'de

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan oldu. Bolu’da 1 Şubat 2019 TÜİK verilerine göre 9 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 93 mahalle, ayrıca 487 köy bulunmaktadır.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Bolu yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

BOLU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı: Fatih Metin

CHP Bolu Belediye Başkan adayı: Suat Hayri Sapmaz

DSP Bolu Belediye Başkan adayı: Mustafa Temelli

SP Bolu Belediye Başkan adayı: Turan Kılınç