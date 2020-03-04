Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1202
  • 6,8354
  • 317.049
  • 111135
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bolu merkezli FETÖ/PYD operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Bolu merkezli FETÖ/PYD operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Bolu merkezli FETÖ/PYD operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün 'mahrem imamları' ile irtibat kurduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Bolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA


Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Miray Daner'den tokat gibi cevap!
Ebru Şallı'dan hamilelik açıklaması
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
<p data-card-id='acdadba4-9aee-4e96-7c72-9f698cb9539a' data-card-type='Text'>Rusya'nın desteklediği

SİHA'lar bir Pantsir daha vurdu: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Isınınca 10 kat büyüyor! İlk kez Sivas'ta çıkartıldı

Dünyanın en tehlikeli yollarından bir Türkiye'de