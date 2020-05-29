Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminden yük nakliye gemisi geçiş yaptı.

6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait olan nakliye ve yük gemisinin, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği, burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.

(AA)