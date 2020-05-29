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  3. Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
29 Mayıs 2020 Cuma 17:48 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti

Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti

6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminden yük nakliye gemisi geçiş yaptı.

6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait olan nakliye ve yük gemisinin, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği, burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.

(AA)


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