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  3. Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı

Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı

Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı

Bolu Dağı´nın TEM Otoyolu geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR´a arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 2 personeli hasar gören araçta sıkıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı.

Bolu  Dağı´nın TEM Otoyolu geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR´a arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 2 personeli hasar gören araçta sıkıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, sıkışan otobüs sürücüsü ve otobüs çalışanlarını kurtarmak için çalışma başlattı. 112 Acil ekipleri yaralananlara müdahalede bulundu.

(DHA)

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